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Сегодня, 16:46

Мостовой назвал Винисиуса фаворитом на «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает фаворитом на «Золотой мяч» в этом году.

«Я считаю, что Винисиус был одним из самых недооцененных футболистов прессой. Первый год-два его критиковали, когда он транжирил моменты. Но еще тогда был виден потенциал у парня, а потом, когда они с Бензема начали разрывать всю Лигу чемпионов, стало понятно, что Винисиус заслуживает большего.

Ясно, что в претендентах будут Холанн, Мбаппе. Но огромный плюс для Винисиуса – это победа «Реала» в Лиге чемпионов», – приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

1 июня «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов (2:0). Винисиус удвоил преимущество своей команды на 83-й минуте.

Всего в сезоне-2023/24 23-летний бразилец провел за мадридцев 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Мостовой
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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Мбаппе сообщил Макрону, что сегодня будет объявлено о его переходе в «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
Результаты / календарь
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 1 : 2
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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