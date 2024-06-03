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Самый первый фанат, выбежавший в финале Лиги чемпионов, получит от Мелстроя 30 миллионов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mellstroy.

Мелстрой выполнит обещание о выплате 30 миллионов рублей за выполненное задание в финале Лиги чемпионов. Деньги получит самый первый фанат, появившийся на поле в майке с фотографией и никнеймом блогера.

Выбежавший на&nbsp;поле в&nbsp;финале Лиги чемпионов фанат в&nbsp;майке с&nbsp;надписью &laquo;Mellstroy&raquo;. Остановившие финал Лиги чемпионов фанаты выбежали на поле в майках с надписью «Mellstroy»
Mellstroy.

«Как и договаривались, первый чел, который выбежал, — приз в 30 миллионов рублей. Я еще подумаю, что делать с остальными, кто выбежал, чтобы не обидеть и закинуть», — заявил Мелстрой.

Мелстрой. Кто такой Мелстрой: его фанаты срывают футбольные и хоккейные матчи

Андрея Бурима (настоящее имя Мелстроя) разыскивают на территории России и Белоруссии за уклонение от военной службы.

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