Форвард «Балтики» заявил, что суперфинал Кубка России был интереснее финала Лиги чемпионов

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес сравнил матч его команды против «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России с финалом Лиги чемпионов.

1 июня «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. На следующий день «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России.

«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре «Реала» и «Боруссии», — приводит слова Энрикеса «РБ Спорт».

30-летний чилиец выступает за «Балтику» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 38 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.