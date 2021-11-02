«Зенит» играет вничью с «Ювентусом» после первого тайма
Первый тайм матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» завершился вничью — 1:1.
На 11-й минуте отличился Пауло Дибала. После углового мяч отскочил к нему, и аргентинец с лета метров с десяти забил в ворота Крицюка.
Гости сравняли счет на 26-й минуте. После подачи Караваева Леонардо Бонуччи затылком срезал мяч в дальнюю девятку собственных ворот.
Ранее в другом матче группы Н «Челси» обыграл «Мальме» (1:0).
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