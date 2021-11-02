Зиеш признался, что матч с «Мальме» был непростым для «Челси»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прокомментировал победу над «Мальме» (1:0) в Лиге чемпионов. Он забил единственный мяч в этой игре.

«Это была сложная игра, — цитирует Зиеша новостной Telgram-канал «Челси». — Они не давали нам много пространства, которое у нас было в домашнем матче. Кроме того, они играли перед своими болельщиками. Они всегда придают им сил. Они осложнили нам жизнь.

Конечно, этот гол важен для меня. Я хочу быть важным для команды своими голами и результативными передачами. В прошлом у меня были трудности, я еще не полностью восстановился от этого. Я все еще работают над этим. Всегда верю в себя и в то, что я делаю на поле".

«Мальме» потерял шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.