Зелиньски прокомментировал победу «Наполи» над «Ливерпулем»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поляк был признан лучшим игроком матча.

«Я провел хороший матч, даже не считая двух голов. Но больше всего я счастлив за команду, за то, как мы сыграли. Мы заслужили эту победу. Это был почти идеальный матч. Мы не знаем, как далеко можем пройти», — цитирует пресс-служба УЕФА Зелиньски.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.