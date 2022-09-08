Клопп — о поражении от «Наполи»: «Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражения от «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«До того момента пока на поле не вышел Тиагу, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга. Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это. «Наполи» провел очень хорошую игру, а мы — нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме. Через три дня мы играем против «Вулверхэмптона» и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.