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Симеоне — о первом голе в Лиге чемпионов: «Все возможно. Главное — верить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече форвард забил первый гол в еврокубке.

«Забивать в Лиге чемпионов — невероятно эмоционально. Я всегда знал, что это время наступит. Все возможно. Главное — верить», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035642--napoli-vs-liverpool/
Джованни Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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