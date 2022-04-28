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«Хотелось забить еще». Робертсон — о победе над «Вильярреалом»

Защитник «Ливерпуля» Робертсон прокомментировал победу над «Вильярреалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У нас было несколько голевых моментов в первом тайме — мы пытались их использовать. Первый гол придал нам небольшой импульс, а шум трибун был невероятным. Что и привело ко второму. Хотелось забить еще, но и два гола всухую не оспоришь», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034661--liverpool-vs-villarreal/
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