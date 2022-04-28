Пау Торрес: «Вильярреал» сохраняет уверенность в себе»

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По его мнению, испанская команда сохраняет уверенность в себе.

«Осталось ощущение, что нас наказывали только за наши собственные ошибки. В первом тайме мы успешно справлялись, а во втором немного уступали. В своем плане на игру мы исходили из того, что ливерпульцы могут пойти вперед большими силами, но план этот был не совсем похож на мюнхенский — чувствовать себя комфортно, владеть собой. И все же в ответ на наши ошибки действительно последовало наказание.

Мы возвращаемся домой с отставанием в два мяча, но сохраняем уверенность в себе. Если на следующей неделе забьем в первые десять минут, то борьба будет продолжаться. Футбола в этом полуфинале будет еще много», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.