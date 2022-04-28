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Тиагу Алькантара остался доволен игрой «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Дело не только в терпении. Мы пытались убрать разрывы. В первом тайме у нас были шансы, а во втором пришли голы. Мы должны были осознавать, что находимся в полуфинале Лиги чемпионов. Мне очень понравилось выступление команды. Для меня это самое лучшее. Мы должны быть готовы ко всем видам тактики соперника. У нас есть игроки, которые чувствуют себя комфортно в любой ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Тиагу.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Объявлены претенденты на&nbsp;звание лучшего игрока недели в&nbsp;Лиге чемпионов. Бензема, Тиагу, Фойт и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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