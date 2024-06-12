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Сергеев: «Интереснее играть, когда ты можешь почувствовать свой уровень в Лиге чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, как изменился уровень чемпионата России после отстранения от международных турниров.

«Жаль, конечно, что нет игр на международной арене, поэтому мы конкурируем только между собой, между российскими клубами. Плюс «Зенит» все-таки регулярно устраивает международные товарищеские игры — это большой плюс. Интересно играть, когда ты можешь почувствовать уровень в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в сборной. Но я бы не сказал, что уровень РПЛ упал. У нас очень много российских талантливых ребят, которые играют и за границей, и здесь, в чемпионате», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина с того момента провела 13 товарищеских матчей.

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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Источник: Антон Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Химки»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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