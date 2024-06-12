Сергеев: «Интереснее играть, когда ты можешь почувствовать свой уровень в Лиге чемпионов»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, как изменился уровень чемпионата России после отстранения от международных турниров.

«Жаль, конечно, что нет игр на международной арене, поэтому мы конкурируем только между собой, между российскими клубами. Плюс «Зенит» все-таки регулярно устраивает международные товарищеские игры — это большой плюс. Интересно играть, когда ты можешь почувствовать уровень в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в сборной. Но я бы не сказал, что уровень РПЛ упал. У нас очень много российских талантливых ребят, которые играют и за границей, и здесь, в чемпионате», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина с того момента провела 13 товарищеских матчей.