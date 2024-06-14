Мостовой вспомнил, как предсказал, что финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» в основное время закончится вничью

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» перед стартом Евро-2024 вспомнил свой прогноз на знаменитый финал Лиги чемпионов 2005 года.

В решающем матче в Стамбуле «Ливерпуль» победил «Милан» (3:3, пенальти 3:2), отыгравшись с 0:3 после первого тайма.

«С прогнозами у меня неплохо, — отметил Мостовой. — Как-то два года подряд становился лучшим прогнозистом во многих изданиях, которые обращались. Помню, предсказал, что финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» в основное время закончится вничью. Даже когда «Милан» вел после первого тайма 3:0, в своем прогнозе не разочаровался. Чем все закончилось — помните? 3:3! Я, правда, ставил на 2:2».