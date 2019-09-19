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Юрий Семин: «Локомотив» хорошо играл без мяча, поэтому и победил»

00:11
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) похвалил игроков. По его мнению, команда хорошо сыграла без мяча.

— Веру до футболистов пришлось через правильный выбор игры, дисциплину, через то, что матчи нужно играть на максимуме, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — Сегодня мы хорошо играли без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы. Одно дело мы можем говорить, но выполняют на поле игроки.

— Ждали от Байера ошибок?

— Это их ошибки. Соперник диктовал ход игры за счет владения мячом. На мой взгляд, «Локомотив» сыграл безошибочно в обороне, за исключением пропущенного мяча.

Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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