Олег Романцев: «ЦСКА не настолько слабее «Лудогорца», как можно судить по результату»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» отметил, что ЦСКА с крупным счетом проиграл «Лудогорцу» в 1-м туре Лиги Европы (1:5), так как тогда был не день московской команды.

— Одним из самых шумных последних событий стало разгромное поражение в Лиге Европы ЦСКА от скромного «Лудогорца» — 1:5. Что больше удивило — пять пропущенных мячей или шквал критики, обрушившийся на армейцев?

— Пожалуй, счет. Обычно, объясняя подобную неудачу, коротко говорят — не сложилось. Примерно тоже самое произошло в 1997-м и у «Спартака» с Кошице. Тогда никто не сомневался, что мы пройдем словаков в отборе Лиги чемпионов. Но не получилось: одна ошибка, вторая — и мимо турнира.

Конечно, ЦСКА не настолько слабее болгар, как можно судить по результату. У команды Виктора Гончаренко случился не ее день. А с учетом еще и 0:5 «Краснодара» от «Базеля», он стал для нашего футбола по настоящему черным. (Александр Львов)

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