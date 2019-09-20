В продажу поступили дополнительные билеты на домашние матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов

«Ювентус», «Байер» и «Атлетико» не стали полностью забирать свою квоту билетов на выездные матчи группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Отмечается, что освободившиеся места уже появились в продаже. Однако доступны только для владельцев клубных карт.

Календарь домашних игр «Локомотива» в группе D выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Атлетико» — 1 октября;

«Локомотив» — «Ювентус» — 6 ноября;

«Локомотив» — «Байер» — 26 ноября.

?? Неожиданная и приятная новость для владельцев клубных карт «Локо» ??



Наши коллеги из УЕФА и клубов-гостей не стали полностью забирать свою квоту билетов на #ЛигаЧемпионов. Освободившиеся места уже появились в продаже на нашем сайте и в кассах ? pic.twitter.com/IWSzfNPzLi — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 20, 2019

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