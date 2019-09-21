РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Василий Кикнадзе — о победе над «Байером»: «Сумели свести к минимуму ошибки, связанные с нервами»

03:01
Теги:

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что удалось победить «Байер» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) благодаря минимизации ошибок.

— Было тяжело, но, на мой взгляд, сумели свести к минимуму ошибки, связанные с нервами, — цитируют «Известия» Кикнадзе. — При этом ошибки все-таки были. Теряли мячи там, где не нужно было этого делать. Но на общем фоне в столь ответственной игре такое бывает, это нормально.

Дима Баринов — настоящий боец. Всегда играет на максимуме даже через боль. Он лидер команды. Приятно, что у нас в составе есть такие игроки.

Чисто математически ничья в матче «Ювентус» — «Атлетико» — это плюс для нас. А что касается игры, то испанцам теперь необходимо играть только на победу. Но и это тоже может быть хорошо. Матч покажет, что нам сейчас гадать? Впереди у нас чемпионат, сейчас думаем только об этом.

Байер — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14652
Все опросы
Выйдут ли «Зенит» и «Локомотив» из группы в Лиге чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://iz.ru/923753/sevastian-terletckii/sveli-k-minimumu-oshibki-sviazannye-s-nervami

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир