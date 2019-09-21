Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что удалось победить «Байер» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) благодаря минимизации ошибок.

— Было тяжело, но, на мой взгляд, сумели свести к минимуму ошибки, связанные с нервами, — цитируют «Известия» Кикнадзе. — При этом ошибки все-таки были. Теряли мячи там, где не нужно было этого делать. Но на общем фоне в столь ответственной игре такое бывает, это нормально.

Дима Баринов — настоящий боец. Всегда играет на максимуме даже через боль. Он лидер команды. Приятно, что у нас в составе есть такие игроки.

Чисто математически ничья в матче «Ювентус» — «Атлетико» — это плюс для нас. А что касается игры, то испанцам теперь необходимо играть только на победу. Но и это тоже может быть хорошо. Матч покажет, что нам сейчас гадать? Впереди у нас чемпионат, сейчас думаем только об этом.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры