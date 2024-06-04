РПЛ для грустных?

Даже не припомню более абсурдного дела в российском футболе, чем рассмотрение комитетом по этике слов футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. Тот, напомню, сказал в телеинтервью после победы над «Зенитом»: «Ждем от «Краснодара» денежки на карту».

Вполне рабочая шутка для нашего закрытого и немного пресного футбольного мира. Она могла понравиться или нет, но всем очевидно, что это была именно шутка. Спасибо Руслану, раскрасил эфир чем-то небанальным. Кому от этого плохо?

Однако вместо благодарности за улучшение продукта под названием «российский футбол» молодой человек от высоких руководителей получил «административку» — три месяца дисквалификации условно и 100 тысяч рублей штрафа. А один депутат даже написал обращение в Генпрокуратуру.

Фото ФК «Рубин»

Неужели нет других забот? Разве в высказывании есть что-то непристойное и неэтичное? Оказалось, что есть. Вот пояснение генерального секретаря РФС Максима Митрофанова: «Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань».

Митрофанов заслуживает уважения огромным объемом проделываемой работы, вниканием в мельчайшие детали, скажем, ЮФЛ или проекта «Футбол в школе». Но в случае с Безруковым, на мой взгляд, функционер перегнул палку. Если это не задевает ничьих чувств, не оскорбляет и не вызывает иных негативных реакций, то шутить можно на любую тему.

Или теперь в интервью нельзя будет сказать что-то вроде: «Если бы не забил с моей передачи, я бы его убил»? В комитет по этике полетит жалоба из-за угрозы убийства? Абсурд.

Многие плюются от Медиалиги, но глупо отрицать ее популярность. Туда охотно идут спонсоры, там есть окупаемость клубов, а жизнь бьет ключом. Я не предлагаю из традиционного футбола делать Медиалигу — считать в каких-то ситуациях гол за два, поощрять скандалы и так далее. Но в условиях падения посещаемости стадионов и конкуренции с шоу-футболом РПЛ просто обязана становиться более яркой, живой и открытой. Иначе ее выкинут на обочину зрительского интереса.

Наказывать за безобидные шутки — катастрофа. И крайне дурной сигнал для всех остальных, показывающий — не надо высовываться, говори шаблонно и банально, тогда никто не придерется. А еще лучше — вообще молчи, точно не накажут.

Во всей этой истории поначалу обнадеживала только позиция «Рубина». Клуб постарался максимально поддержать футболиста. Именно Безруков стал героем анонса матча с «Уралом» с отыгрышем его шутки, а еще рубиновые выпустили лимитированную коллекцию футболок с изображением игрока. Казань постаралась дать как раз верный сигнал: будьте живыми и яркими — окажетесь на виду.

Однако и в Татарстане — очевидно, что по сигналу откуда-то, — в итоге сдались, выпустив заявление: «Есть темы, на которые нельзя шутить... В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».

Грустно. Хотя этого, видимо, и добиваются.