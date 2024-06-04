«Дело Безрукова» — катастрофа. Футболиста не за что было наказывать
Даже не припомню более абсурдного дела в российском футболе, чем рассмотрение комитетом по этике слов футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. Тот, напомню, сказал в телеинтервью после победы над «Зенитом»: «Ждем от «Краснодара» денежки на карту».
Вполне рабочая шутка для нашего закрытого и немного пресного футбольного мира. Она могла понравиться или нет, но всем очевидно, что это была именно шутка. Спасибо Руслану, раскрасил эфир чем-то небанальным. Кому от этого плохо?
Однако вместо благодарности за улучшение продукта под названием «российский футбол» молодой человек от высоких руководителей получил «административку» — три месяца дисквалификации условно и 100 тысяч рублей штрафа. А один депутат даже написал обращение в Генпрокуратуру.
Неужели нет других забот? Разве в высказывании есть что-то непристойное и неэтичное? Оказалось, что есть. Вот пояснение генерального секретаря РФС Максима Митрофанова: «Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань».
Митрофанов заслуживает уважения огромным объемом проделываемой работы, вниканием в мельчайшие детали, скажем, ЮФЛ или проекта «Футбол в школе». Но в случае с Безруковым, на мой взгляд, функционер перегнул палку. Если это не задевает ничьих чувств, не оскорбляет и не вызывает иных негативных реакций, то шутить можно на любую тему.
Или теперь в интервью нельзя будет сказать что-то вроде: «Если бы не забил с моей передачи, я бы его убил»? В комитет по этике полетит жалоба из-за угрозы убийства? Абсурд.
Многие плюются от Медиалиги, но глупо отрицать ее популярность. Туда охотно идут спонсоры, там есть окупаемость клубов, а жизнь бьет ключом. Я не предлагаю из традиционного футбола делать Медиалигу — считать в каких-то ситуациях гол за два, поощрять скандалы и так далее. Но в условиях падения посещаемости стадионов и конкуренции с шоу-футболом РПЛ просто обязана становиться более яркой, живой и открытой. Иначе ее выкинут на обочину зрительского интереса.
Наказывать за безобидные шутки — катастрофа. И крайне дурной сигнал для всех остальных, показывающий — не надо высовываться, говори шаблонно и банально, тогда никто не придерется. А еще лучше — вообще молчи, точно не накажут.
Во всей этой истории поначалу обнадеживала только позиция «Рубина». Клуб постарался максимально поддержать футболиста. Именно Безруков стал героем анонса матча с «Уралом» с отыгрышем его шутки, а еще рубиновые выпустили лимитированную коллекцию футболок с изображением игрока. Казань постаралась дать как раз верный сигнал: будьте живыми и яркими — окажетесь на виду.
Однако и в Татарстане — очевидно, что по сигналу откуда-то, — в итоге сдались, выпустив заявление: «Есть темы, на которые нельзя шутить... В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».
Грустно. Хотя этого, видимо, и добиваются.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4