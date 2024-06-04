Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

«Дело Безрукова» — катастрофа. Футболиста не за что было наказывать

Безрукова дисквалифицировали за фразу о «денежках на карту» от «Краснодара»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»
РПЛ для грустных?

Даже не припомню более абсурдного дела в российском футболе, чем рассмотрение комитетом по этике слов футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. Тот, напомню, сказал в телеинтервью после победы над «Зенитом»: «Ждем от «Краснодара» денежки на карту».

Вполне рабочая шутка для нашего закрытого и немного пресного футбольного мира. Она могла понравиться или нет, но всем очевидно, что это была именно шутка. Спасибо Руслану, раскрасил эфир чем-то небанальным. Кому от этого плохо?

Однако вместо благодарности за улучшение продукта под названием «российский футбол» молодой человек от высоких руководителей получил «административку» — три месяца дисквалификации условно и 100 тысяч рублей штрафа. А один депутат даже написал обращение в Генпрокуратуру.

Полузащитник «Рубин» Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»

Неужели нет других забот? Разве в высказывании есть что-то непристойное и неэтичное? Оказалось, что есть. Вот пояснение генерального секретаря РФС Максима Митрофанова: «Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань».

Митрофанов заслуживает уважения огромным объемом проделываемой работы, вниканием в мельчайшие детали, скажем, ЮФЛ или проекта «Футбол в школе». Но в случае с Безруковым, на мой взгляд, функционер перегнул палку. Если это не задевает ничьих чувств, не оскорбляет и не вызывает иных негативных реакций, то шутить можно на любую тему.

Или теперь в интервью нельзя будет сказать что-то вроде: «Если бы не забил с моей передачи, я бы его убил»? В комитет по этике полетит жалоба из-за угрозы убийства? Абсурд.

Многие плюются от Медиалиги, но глупо отрицать ее популярность. Туда охотно идут спонсоры, там есть окупаемость клубов, а жизнь бьет ключом. Я не предлагаю из традиционного футбола делать Медиалигу — считать в каких-то ситуациях гол за два, поощрять скандалы и так далее. Но в условиях падения посещаемости стадионов и конкуренции с шоу-футболом РПЛ просто обязана становиться более яркой, живой и открытой. Иначе ее выкинут на обочину зрительского интереса.

Наказывать за безобидные шутки — катастрофа. И крайне дурной сигнал для всех остальных, показывающий — не надо высовываться, говори шаблонно и банально, тогда никто не придерется. А еще лучше — вообще молчи, точно не накажут.

Во всей этой истории поначалу обнадеживала только позиция «Рубина». Клуб постарался максимально поддержать футболиста. Именно Безруков стал героем анонса матча с «Уралом» с отыгрышем его шутки, а еще рубиновые выпустили лимитированную коллекцию футболок с изображением игрока. Казань постаралась дать как раз верный сигнал: будьте живыми и яркими — окажетесь на виду.

Однако и в Татарстане — очевидно, что по сигналу откуда-то, — в итоге сдались, выпустив заявление: «Есть темы, на которые нельзя шутить... В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».

Грустно. Хотя этого, видимо, и добиваются.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
26
147
Читайте также
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
В храме Христа Спасителя в Москве прощаются с Чилингаровым
В МИДе рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок
ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера
Источник: Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА
«Зенит» не интересуется Соболевым
РБК: «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева
Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансферы РПЛ: «Зениту» интересен Соболев, «ПСЖ» берет Сафонова, а где будет Дзюба?

ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости