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«У своих ворот»

Сегодня, 16:00

Скандал в Брянске. Футболисты «Сокола» напали на судей, арбитрам понадобилась помощь медиков

Матч ПФЛ в Брянске остановили из-за драки футболистов с судьями
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Нападение на арбитра матча между «ДФЦ А. Степина» и «Соколом».
Фото Скриншот трансляции
Матч остановили.

Большой скандал случился 2 июня в Брянске. Там в рамках финального этапа регионального Кубка чемпионов между местным «ДФЦ А. Степина» и липецким «Соколом» произошла потасовка — футболисты гостей напали на бригаду арбитров. По некоторым данным, отметился в том числе владелец «Сокола» Вадим Банных — якобы он бросил в одного из судей бутылку.

Инцидент произошел на 62-й минуте, когда главный арбитр встречи Даниил Логвинов показал желтую карточку одному из игроков липчан. После этого на поле началась драка, судья и его ассистент пострадали и после игры, завершенной досрочно, обратились в травмпункт. Примечательно, что главному рефери всего 20 лет, а его ассистент Эмиль Элизарович на два года моложе.

Поначалу в клубе отреагировали на случившееся с иронией. Накануне «Сокол» анонсировал игру так: «В Брянске будет жарко». После матча уже получившие техническое поражение липчане подтвердили: «Было действительно жарко. Спорные действия молодого судьи и пылкий характер наших ребят стали причиной такого итога. В любом случае турнир еще не проигран».

Утром вышло официальное заявление от руководства: «Признаем импульсивное поведение некоторых наших игроков и уже принимаем дисциплинарные санкции в их сторону. В свою очередь, мы решительно настроены апеллировать судейскую работу в матче с «ДФЦ А. Степина».

 
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На вопрос «СЭ» в клубе отметили, что рефери не объяснял свои решения. Но не уточнили, какие именно: «Очень многие решения весьма неоднозначные... Обычно судьи объясняют игрокам моменты и по желтым карточкам, и по красным. Нам никто ничего не объяснял. Очень хочется посмотреть на итоговый протокол матча, чтобы хотя бы из него понять логику принятых решений.

Сейчас мы подготавливаем полный список неоднозначных решений, вследствие которых стали возникать вопросы и начали закипать страсти на поле. Это займет некоторое время. На заседании КДК попросим данные эпизоды рассмотреть».

Также в «Соколе» сообщили, что наказали провинившихся штрафами. Правда, не сказали, кого именно: «В клубе существует система премирования и штрафов. Самые активные участники инцидента в команде были наказаны рублем. Все знают о недопустимости подобного поведения — и игроки, и руководство клуба. Ждем решения КДК».

 

Также на вопросы «СЭ» ответил Эдуард Малый — президент МРО СФФ «Центр», под эгидой которого проводится Кубок чемпионов:

«Запись мы уже видели, сейчас детально отсматриваем весь матч. Это просто возмутительно. И без таких ситуаций нам сейчас сложно набирать молодых арбитров, а тут еще происходит такое, к сожалению... Другие это увидят — захотят идти судить? Родители отпустят молодых арбитров на матчи, зная о таком? Поэтому мы настроены оказать судье максимальную юридическую и медицинскую поддержку».

Эдуард Евгеньевич высказался о претензиях к рефери со стороны «Сокола»: «Это стандартная позиция людей, называется — с больной головы на здоровую. Они прекрасно понимают, какие меры к ним могут быть приняты. Это ожидаемая реакция людей, которые пытаются как-то себя обелить.

По нашему предварительному мнению, там не произошло ничего такого, что могло бы спровоцировать такую агрессию к молодому мальчику, арбитру. Еще изучим повторно и более детально, но эксперты пока никаких вопиющих нарушений со стороны судьи не заметили.

Такого наглого, массового нападения давно не видел. Скажу честно — будем рекомендовать арбитрам обращаться в правоохранительные органы. Судьям понадобилась медицинская помощь. Мы это совершенно точно безнаказанным не оставим. Со своей стороны ждем документов и вынесем решение для клуба, футболистов», — сказал Малый.

«Ужасная ситуация. Даже если судья где-то ошибся — а я это проверю лично, — это не повод его бить. Можно решить вопрос цивилизованно, у нас есть такая практика, и судей мы отстраняли за ошибки. Можно обратиться в ЭСК МРО... Но бить, кидать бутылки — это за гранью.

Печально, что наше МРО, одно из лучших в России, прославилось таким образом. Втройне обидно, что такое произошло с командой из Липецкой области, где президент местной федерации — Дмитрий Валерьевич Павлов — проводит огромную работу для развития футбола. 2 июня на конференции РФС отметил Липецкую федерацию футбола как одну из лучших в стране... И теперь такой скандал. Но что произошло, то произошло — нам остается разбираться с последствиями», — добавил Малый.

По ситуации высказался председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «РБ Спорт»: «За проведение этих матчей отвечают региональные федерации футбола. Соответственно, и наказание «игрокам» будет выносить федерация. Со своей стороны судейский комитет РФС направит письмо в региональные федерации с просьбой вынесения максимально возможного наказания. Подобные случаи негативно влияют на имидж футбола и могут оттолкнуть талантливых людей от того, чтобы идти в судьи».

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