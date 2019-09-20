Фабио Капелло: «До сих пор не могу поверить, что Зидан выбрал Куртуа, а не Наваса»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло раскритиковал Зинедина Зидана за решение продать голкипера Кейлора Наваса в «ПСЖ».

— Ряд решений Зидана вызывают большие вопросы, — цитирует Капелло Corriere dello Sport. — Я до сих пор не могу поверить, что он выбрал Куртуа, а не Навас. Ведь именно с Кейлором он выиграл 3 Лиги чемпионов подряд.

В текущем сезоне Куртуа не провел ни одного сухого матча за «Реал», чем вызвал недовольство болельщиков.