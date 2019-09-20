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Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР

13:28
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Фанаты «Црвены Звезды» привезли на гостевой матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3) флаг ДНР. Встреча проходила в Мюнхене.

Ранее сербский клуб привлек к себе внимание тем, что во время домашнего матча квалификационного раунда турнира с «Янг Бойз» рядом со стадионом стоял советский танк Т-55. После выхода в групповой турнир футболисты «Црвены Звезды» даже проехались на нем по Белграду, однако УЕФА не стал их наказывать.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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