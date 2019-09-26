Симфонический оркестр исполнит гимн Лиги чемпионов на матче «Зенит» — «Бенфика»
21:36
Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра исполнят гимн Лиги чемпионов перед матчем 2-го тура группового этапа «Зенит» — «Бенфика», сообщает официальный Twitter петербуржцев. Игра состоится 2 октября в 22:00 на «Газпром-Арене».
На данный момент «Зенит» с 1 очком делит 2-3 места с «Лионом». «Бенфика» замыкает квартер. Лидирует с 3 очками «РБ Лейпциг».
— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2019
Билеты на игру: https://t.co/VcH1AcCLAh pic.twitter.com/SaRwfAsoOX
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