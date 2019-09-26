Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра исполнят гимн Лиги чемпионов перед матчем 2-го тура группового этапа «Зенит» — «Бенфика», сообщает официальный Twitter петербуржцев. Игра состоится 2 октября в 22:00 на «Газпром-Арене».

На данный момент «Зенит» с 1 очком делит 2-3 места с «Лионом». «Бенфика» замыкает квартер. Лидирует с 3 очками «РБ Лейпциг».