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Симфонический оркестр исполнит гимн Лиги чемпионов на матче «Зенит» — «Бенфика»

21:36
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Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра исполнят гимн Лиги чемпионов перед матчем 2-го тура группового этапа «Зенит» — «Бенфика», сообщает официальный Twitter петербуржцев. Игра состоится 2 октября в 22:00 на «Газпром-Арене».

На данный момент «Зенит» с 1 очком делит 2-3 места с «Лионом». «Бенфика» замыкает квартер. Лидирует с 3 очками «РБ Лейпциг».

Зенит — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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