Четыре футболиста «Баварии» попали в команду недели Лиги чемпионов

Официальный Twitter УЕФА опубликовал команду прошедшей недели Лиги чемпионов. В список из 11 футболистов вошли четыре игрока «Баварии».

Полностью команда недели ЛЧ выглядит следующим образом:

вратарь — Алиссон («Ливерпуль»);

защитники — Алаба, Эрнандес, Боатенг (все — «Бавария»), Мбемба («Порту»), Начо («Реал»);

полузащитники — Жоржиньо («Челси»), Беллингем («Боруссия» Д), Фоден, Махрез (оба — «Манчестер Сити»);

нападающие — Шупо-Мотинг («Бавария»).

13 апреля «Бавария» выиграла у «ПСЖ» (1:0) в ответном матче четвертьфинала ЛЧ, но вылетела из розыгрыша еврокубка по итогам двух встреч (3:3 — общий счет, у парижан больше гостевых голов).