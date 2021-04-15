Четыре футболиста «Баварии» попали в команду недели Лиги чемпионов
Официальный Twitter УЕФА опубликовал команду прошедшей недели Лиги чемпионов. В список из 11 футболистов вошли четыре игрока «Баварии».
Полностью команда недели ЛЧ выглядит следующим образом:
вратарь — Алиссон («Ливерпуль»);
защитники — Алаба, Эрнандес, Боатенг (все — «Бавария»), Мбемба («Порту»), Начо («Реал»);
полузащитники — Жоржиньо («Челси»), Беллингем («Боруссия» Д), Фоден, Махрез (оба — «Манчестер Сити»);
нападающие — Шупо-Мотинг («Бавария»).
13 апреля «Бавария» выиграла у «ПСЖ» (1:0) в ответном матче четвертьфинала ЛЧ, но вылетела из розыгрыша еврокубка по итогам двух встреч (3:3 — общий счет, у парижан больше гостевых голов).
?? Команда недели #ЛигаЧемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 15, 2021
? Всего 4 полуфиналиста ??@PlayStationRU pic.twitter.com/TZDjuGmTb2
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