За неделю Зидан выиграл класико и прошел «Ливерпуль». Француз заткнул критиков и доказал всем, что он крутой тренер

Зизу блестяще справляется с испытаниями сложнейшего сезона.

Он не устал

Дни перед большими матчами — это практически гарантированные информационные вбросы, и в случае с «Реалом» едва ли не самая популярная тема — будущее Зинедина Зидана. Француз пару раз даже устраивал выволочки журналистам, требуя уважения к себе, либо напоминая, что его команда выиграла чемпионата Испании в прошлом сезоне, а не десять лет назад. А так как тема возможного увольнения главного тренера сливочных неактуальна при текущих результатах, в интервале между первым матчем с «Ливерпулем» и класико в ход пошла новая версия — о желании Зизу уйти в отставку по собственной инициативе в силу моральной усталости.

При желании, конечно, можно вспомнить декабрьскую цитату француза о том, что он вряд ли станет для «Реала» своим Алексом Фергюсоном. Или историю ухода Зидана по собственной инициативе после трех триумфов в Лиге чемпионов. Наконец, в сотый раз перечислить кадровые проблемы команды на протяжении сезона, которые по сути напоминают историю одного Серхио Рамоса. До сих пор не решивший вопрос с новым контрактом капитан перенес операцию, потом вернулся из сборной с новой травмой и во время ее лечения ухитрился заразиться коронавирусом.

When Real Madrid reach the UCL semifinals under Zidane:



? 2015-16

? 2016-17

? 2017-18

? 2020-21 pic.twitter.com/DAsCWV5pJN — ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2021

Но, во-первых, все это будет выглядеть попыткой притянуть факты к заранее выбранной версии. А, во-вторых, Зидан совершенно не напоминает уставшего от любимой работы человека. Напротив, метавшийся во время игры с «Барсой» вдоль бровки француз жил игрой и словно не замечал дождя, который заставил Лео Месси дрожать от холода.

Команда с характером

«Я горжусь характером футболистов. Когда они приперты к стенке, когда дела идут не очень хорошо, они демонстрируют сплоченность. Да, у нас много качеств, но больше всего в наших парнях мне нравится их характер». Кажется, эта цитата тренера по окончании матча на «Энфилде» — лучший ответ всем, кто не может понять, как «Реал» со всеми своими проблемами впервые с момента ухода Криштиану Роналду дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а в ла лиге с учетом очной встречи «Барселоны» и «Атлетико» выглядит фаворитом гонки за титулом.

Бесспорно, характер и командный дух — что-то эфемерное и неосязаемое. Но еще это результат работы тренера, у которого есть свои жесткие требования, несоответствие которым может превратить в завсегдатаев скамейки даже игроков уровня Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Не все от такого подхода в восторге, и, к примеру, арендованный «Арсеналом» Дани Себальос ни за что не вернется к Зидану, а каждый отверженный — головная боль продлившего президентский мандат до 2025 года Флорентина Переса.

Fede Valverde's girlfriend @Minabonino just tweeted this picture of his foot before the game, adding that Valverde received painkilling injections to play this game.



Commitment. pic.twitter.com/jQeGTKuYV1 — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) April 14, 2021

Однако те, в ком француз уверен, будут умирать на поле за «Реал». Как Рамос, который стал символом чемпионской доигровки прошлого сезона. Как Лука Модрич, заявляющий, что команда не должна жаловаться на усталость. Наконец, как Феде Вальверде, игравший против «Ливерпуля» на уколах. По окончании матча девушка уругвайца показала фото лодыжки возлюбленного, который в последние дни толком не тренировался, но вышел на поле, потому что был нужен тренеру больше, чем профильный фланговый защитник Альваро Одриосола.

Зидан стал сильнее

История Вальверде характеризует не только его, но и Зидана. И как мотиватора, за которым футболисты пойдут в огонь и в воду, и как тренера, знающего, чего он хочет, и как этого добиться. А нынешний сезон — показательный в плане понимания профессиональных качеств Зизу, и высокая оценка француза не изменится даже в том случае, если «Реал» завершит его без единого трофея.

С учетом уровня конкуренции такую развязку исключить нельзя, однако Зидан заставил умолкнуть даже самых оголтелых критиков. В том числе тех, кто считал что три «ушастых» кубка подряд были получены за счет благоприятного стечения обстоятельств и невероятного подбора находившихся на пики карьеры звездных футболистов, которых тренер правильно расставил на поле и не мешал им играть.

?? Casemiro claims the prize after an influential

display in central midfield at Anfield ?



? You can vote for @Casemiro to win the Player of the Week crown when the poll opens ?#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/pKVZYnbj2e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021

Сейчас и условия далеки от тепличных, и новичков нет на протяжении трех трансферных окон, однако «Реал» остается конкурентоспособным. Зидан же за неделю сдает три сложнейших зачета, удивляя всех нестандартными решениями. С «Барсой» одной из составляющих успеха стала связка Лукаса Васкеса и Вальверде на правом фланге. В первой игре с «Ливерпулем» — игра на слабостях Трента Александра-Арнольда с использованием козырей Винисиуса Жуниора.

Если бы не Куртуа, дела «Реала» были бы намного хуже.



Этот длиннорукий парень может все ? pic.twitter.com/GvFY63XODr — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

Два раза против Юргена Клоппа такое не срабатывает, и на «Энфилде» был уже другой подход. Прагматичный и приправленный везением, но его требовалось заслужить запредельной самоотдачей уровня ставшего игроком матча Каземиру. И мастерством, как у Тибо Куртуа, который все больше напоминает Кейлора Наваса времен трех европейских триумфов. Точно также бельгиец играл и в победном чемпионате Испании, поставив чудеса на поток.

Однако в успехах Зидана магии нет. Он не волшебник, а мастерски управляющий игрой и меняющий ее характер тренер высочайшего класса. Возможно, самый закаленный в сражениях такого уровне, если брать оставшиеся в турнире команды. И со скрипом вышедший из группы «Реал» теперь фаворит этой Лиги чемпионов.