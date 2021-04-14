Автобус с футболистами «Реала» закидали камнями и файерами

Футболисты «Реала» подверглись нападению по пути на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Автобус с игроками забросали камнями и закидали файерами, сообщает Cadena Cope.

Liverpool fans greet the Real Madrid bus ahead of the match pic.twitter.com/9m64dvSz3K — ??? (@LFCHamz) April 14, 2021

This is how the broken the window of the Real Madrid bus is?



Stoned upon arrival at Anfield Road.



pic.twitter.com/RIrQcixGU2 — Madrid Updates (@_MadridUpdates) April 14, 2021

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», которая состоялась 6 апреля в Мадриде, завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1. Напомним, ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «ПСЖ» и «Челси». В другом четвертьфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».