Автобус с футболистами «Реала» закидали камнями и файерами
20:56
Футболисты «Реала» подверглись нападению по пути на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Автобус с игроками забросали камнями и закидали файерами, сообщает Cadena Cope.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», которая состоялась 6 апреля в Мадриде, завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1. Напомним, ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «ПСЖ» и «Челси». В другом четвертьфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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