Голы Винисиуса, Родригу, Коклена и Силвы претендует на звание лучшего в 1/2 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола 1/2 финала Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли мячи, забитые игроками «Реала» Винисиусом Жуниором и Родригу, а также голы Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» и Франсиса Коклена из «Вильярреала».

В среду, 4 мая, в ответном матче 1/2 финала «Реал» на своем поле выиграл у «Манчестер Сити» (3:1 ДВ). На прошлой неделе победу одержала английская команда (4:3), поэтому по сумме двух встреч выиграли мадридцы.

Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» в гостях переиграл «Вильярреал» (3:2). Неделю назад команда Юргена Клоппа победила дома со счетом 2:0.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Матч состоится 28 мая. Начало игры в 22.00 по московскому времени.