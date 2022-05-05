Луис Диас, Куртуа, Коклен и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Тибо Куртуа («Реал»), Франсис Коклен («Вильярреал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Луис Диас(«Ливерпуль»).

На этой неделе в ответных матчах 1/2 финала «Реал» дома обыграл «Манчестер Сити» (3:1 ДВ), а «Ливерпуль» на выезде выиграл у «Вильярреала» (3:2).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.