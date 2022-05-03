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3 мая, 23:50

«Ливерпуль» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» прошел «Вильярреал» и стал первым финалистом Лиги чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 мая. «Вильярреал» — «Ливерпуль» — 2:3.
Фото Reuters

«Ливерпуль» в гостях одержал волевую победу над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте встречи. Отличился нападающий
Булай Диа, который совершил первое результативное действие в этой ЛЧ.

Ближе к концу тайма преимущество хозяев увеличил полузащитник Франсис Коклен. В обоих случаях партнерам по команде ассистировал полузащитник Этьенн Капу.

«Красные» за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Но во второй половине «Ливерпуль» перевернул ход игры.

Не последнюю роль в этом сыграл голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи. Сначала он пропустил удар от Фабиньо в ближний угол, причем мяч прошел ему между ног.

Второй гол в ворота «Вильярреала» забил вышедший на замену полузащитник Луис Диас, который также отправил голкиперу между ног. Правда, в этом случае игрок бил с близкого расстояния.

А затем Рульи постарался опередить Садио Мане, выбежав за пределы штрафной, но только позволил нападающему спокойно отправить мяч в пустые ворота.

В первом матче, который прошел в Англии, «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «красные» вышли в финал турнира.

Отметим, что «Ливерпуль» выиграл все гостевые матчи в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Второй финалист определится в паре «Реал» — «Манчестер Сити». Ответный матч пройдет 4 мая, первая игра закончилась победой «горожан» со счетом 4:3.

Напомним, что сам финал пройдет 28 мая в Париже.

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
Голы
Диа, 3 (1:0), Коклен, 41 (2:0), Фабинью, 62 (2:1), Диас, 67 (2:2), Мане, 74 (2:3)
Вильярреал
Рульи Альбиоль (Орье, 79) Пау Торрес Фойт Эступиньян (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 68) Морено (Чуквуэзе, 68) Диа (Пако Алькасер, 79)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон (Цимикас, 79) Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 84) Тиагу Алькантара (Хендерсон, 79) Кейта (Джонс, 79) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 46)
Предупреждения
Капуэ 63’, Ло Сельсо 81’, Пау Торрес 85’  -  Александр-Арнолд 77’
Удаления
Капуэ 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Маккели (Голландия)
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
6
24
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