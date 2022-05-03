«Ливерпуль» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» прошел «Вильярреал» и стал первым финалистом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в гостях одержал волевую победу над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте встречи. Отличился нападающий

Булай Диа, который совершил первое результативное действие в этой ЛЧ.

Ближе к концу тайма преимущество хозяев увеличил полузащитник Франсис Коклен. В обоих случаях партнерам по команде ассистировал полузащитник Этьенн Капу.

«Красные» за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Но во второй половине «Ливерпуль» перевернул ход игры.

Не последнюю роль в этом сыграл голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи. Сначала он пропустил удар от Фабиньо в ближний угол, причем мяч прошел ему между ног.

Второй гол в ворота «Вильярреала» забил вышедший на замену полузащитник Луис Диас, который также отправил голкиперу между ног. Правда, в этом случае игрок бил с близкого расстояния.

А затем Рульи постарался опередить Садио Мане, выбежав за пределы штрафной, но только позволил нападающему спокойно отправить мяч в пустые ворота.

В первом матче, который прошел в Англии, «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «красные» вышли в финал турнира.

Отметим, что «Ливерпуль» выиграл все гостевые матчи в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Второй финалист определится в паре «Реал» — «Манчестер Сити». Ответный матч пройдет 4 мая, первая игра закончилась победой «горожан» со счетом 4:3.

Напомним, что сам финал пройдет 28 мая в Париже.