Вингер «Реала» Родригу после победы над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что не может объяснить случившегося. Бразилец вышел на замену в начале второго тайма, а на 90-й и 91-й минутах забил и спас команду от поражения.

«Я не могу объяснить случившегося. У меня просто нет слов. Наверное, Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», — цитирует пресс-служба УЕФА Родригу.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.