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«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в дополнительное время и вышел в финал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1. Карим Бензема празднует гол.
Фото AFP

«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу».

В первом тайме голов забито не было. На 73-й минуте встречи у гостей забил Рияд Махрез с передачи Бернарду Силвы. «Реалу» удалось сравнять счет только на 90-й минуте благодаря голу Родригу, вышедшему на замену в начале второго тайма. Еще через минуту бразилец оформил дубль и спас свою команду от поражения по сумме двух встреч.

В начале дополнительного времени в своей штрафной сфолил защитник «Сити» Рубен Диаш. Судья назначил пенальти, который реализовал форвард «Реала» Карим Бензема.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Манчестер Сити
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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