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Анчелотти: «Перед матчем с «Челси» Бензема не мог найти пропуск на стадион. Я попросил его поспешить, иначе он не сыграл бы»

Тренер «Реала» Анчелотти рассказал, что Бензема мог пропустить матч с «Челси» из-за потери пропуска на стадион
Иван Торопцев
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий Карим Бензема мог пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1) из-за потери пропуска на стадион «Стэмфорд Бридж», где проходила игра.

Форвард сделал хет-трик в этой встрече.

«Перед игрой Карим никак не мог найти свой пропуск на стадион. Я попросил его поторопиться, иначе он не смог бы выйти на поле. К счастью, Бензема нашел свой пропуск», — сказал в послематчевом интервью Анчелотти.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоится 12 апреля, начало — в 22.00 (мск).

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