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Бензема соблюдал пост перед матчем «Реала» с «Челси» в ЛЧ. За 13 минут до игры он его нарушил

Бензема нарушил пост за 13 минут до начала матча «Реала» с «Челси» в Лиге чемпионов
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Карим Бензама рассказал, что Рамадан никак не влияет на его самочувствие. 6 апреля футболист забил три гола «Челси» (3:1) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Никакого влияния. Рамадан — часть моей жизни, это обязательно для моей религии. Для меня это очень важно, и я чувствую себя хорошо, когда голодаю. Я благодарен за то, что у меня хорошее здоровье», — сказал Бензема в интервью Esquire.

Ответный матч «Реала» с «Челси» состоится 12 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Футболист забил два хет-трика подряд.

Карим Бензема
ФК Реал
ФК Челси
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