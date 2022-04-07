Касильяс пришел в восторг от игры Бензема в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Бывший вратарь «Реал» Икер Касильяс прокомментировал игру нападающего мадридского клуба Карима Бензема в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

«Карим — Человек-паук. Карим — Россомаха. Карим — швейцар в доме. Карим — твой лучший друг. Карим — твоя бабушка. Карим — инструктор, с которым ты прыгаешь с парашютом. Карим — твой ангел-хранитель. Карим — это Бог!» — написал Касильяс в Twitter.

В прошедшей вчера, 6 апреля, встрече на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 32-летний француз оформил хет-трик. Ответная игра состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.