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Сегодня, 00:05

«Тоттенхэм» в большинстве обыграл дома «Марсель»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
«Тоттенхэм» — «Марсель.
Фото AFP

«Тоттенхэм» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Марсель» на своем поле со счетом 2:0.

На 47-й минуте защитник французского клуба Шансель Мбемба получил прямую красную карточку. После удаления футболиста команды гостей, бразильский нападающий лондонского клуба Ришарлисон оформил дубль.

«Тоттенхэм» после первого тура вышел на второе место в группе D, набрав 3 очка. Столько же баллов набрал «Спортинг», который лидирует в квартете. «Марсель» идет на третьей строчке, последнее место в группе у «Айнтрахта», оба клуба не набрали ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа D
07 сент, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:0
Марсель
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
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