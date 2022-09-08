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Гол Гризманна на 90+11-й минуте принес «Атлетико» победу над «Порту»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Атлетико» сыграл вничью с «Байером».
Фото AFP

«Атлетико» дома обыграл «Порту» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:1.

На 90+2-й минуте Марио Эрмосо вывел хозяев вперед. Однако спустя 4 минуты Матеус Урибе реализовал пенальти. Гол Антуана Гризманна на 90+11-й минуте принес «Атлетико» победу.

Гости доигрывали матч вдесятером, на 82-й минуте вторую желтую карточку получил Мехди Тареми.

Лига чемпионов. Группа B
07 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Порту

В другом матче «Брюгге» дома обыграл «Байер» — 1:0. Единственный гол на счету Абакара Силла, который отличился в концовке первого тайма — вратарь немецкой команды Лукас Градецки поймал мяч, но упал с ним в ворота.

«Брюгге» набрал 3 очка и лидирует в группе B вместе с «Атлетико», у которого тоже 3 очка. У «Байера» и «Порту» — 0.

Лига чемпионов. Группа B
07 сент, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
1:0
Байер

В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Порту» 13 сентября. «Байер» 13-го числа примет «Атлетико».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Брюгге
ФК Порту
4
2
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