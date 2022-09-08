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Баллак считает, что «Бавария» доминировала в матче с «Интером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Интер» остается таким, каким и был прежде. Это и не хорошо, и не плохо, но, в целом, этого явно недостаточно для команды с такими амбициями и составом. Она не смогла оказать давление на «Баварию». «Бавария» доминировала на поле и заслужила победу", — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Виктории», а «Бавария» встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
Михаэль Баллак
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ФК Бавария
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