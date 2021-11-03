В схожих ситуациях в двух матчах 4-го тура Лиги чемпионов, игравшихся во вторник, 2 ноября, арбитры приняли абсолютно разные решения.

Во встрече в Турине между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2) испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес во втором тайме назначил повторный пенальти, когда Деян Ловрен и Вильмар Барриос до удара Паоло Дибалы нарушили установленное правилами расстояние.

Пенальти в матче «Ювентус» — «Зенит.

Судья внимательно следил за тем, чтобы игроки до удара не зашли в штрафную площадь. А Барриос сначала забежал в «дугу», а затем и в штрафную. «Заступ» был и у Ловрена.

Пенальти в матче «Ювентус» — «Зенит.

Оба зенитовца никак не повлияли на игрока, выполнившего первый 11-метровый удар. Но формально они нарушили правила. И Эрнандес-Эрнандес, проводивший дебютный матч в Лиге чемпионов, разрешил Дибале повторить пенальти.

Иначе поступил поляк Шимон Марчиняк, судивший игру «Бавария» — «Бенфика» (5:2). На 45+1-й минуте вратарь португальской команды Одиссеас Влаходимос поймал мяч после удара Роберта Левандовски с 11-метровой отметки. До удара бомбардира мюнхенцев в штрафную площадь вбежали два игрока гостей. Арбитр не стал обращать на это внимания и продолжил игру, не назначив повторный пенальти.

Пенальти в матче «Бавария» — «Бенфика».

В чемпионате России наши арбитры привыкли поступать также, если не соблюдающий расстояние игрок никак не влияет на то, что происходит после удара с 11-метровой отметки. Они назначают повторный пенальти, если, допустим, защитник-нарушитель успевает первым подбежать к отскочившему от вратаря или штанги мячу и выбивает его за пределы штрафной, или если партнер бившего оказывается первым на добивании. Теперь им придется непросто, потому что перед глазами будет пример испанского судьи.

Интересно посмотреть, когда получат очередные назначения в еврокубках Эрнандес-Эрнандес и Марчиняк, — накажут ли кого-то из них.