«Криштиану просто великолепен». Сульшер — о ничьей с «Аталантой»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «Аталантой» (2:2) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил характер своих игроков. Гол Криштиану Роналду на 92-й минуте помог английской команде уйти от поражения.
«Сегодня были настоящие качели. Обе команды успели себя проявить. Криштиану просто великолепен. Если ты хочешь, чтобы кому-то предоставился шанс для взятия ворот, то он должен предоставиться ему. Он просто неподражаем.
Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они не сдаются ни при каких обстоятельствах. Нам пришлось внести несколько изменений. Первый гол стал результатом великолепных командных действий — мы здорово сыграли в пас. Это был первый момент в этой игре, когда мы сыграли так, как должны играть все время", — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032706--atalanta-vs-man-united/
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