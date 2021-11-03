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«Криштиану просто великолепен». Сульшер — о ничьей с «Аталантой»

03:12
Уле-Гуннар Сульшер. Фото Instagram
Уле-Гуннар Сульшер. Фото Instagram
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «Аталантой» (2:2) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил характер своих игроков. Гол Криштиану Роналду на 92-й минуте помог английской команде уйти от поражения.

Криштиану Роналду. Гениальный Роналду снова спас «МЮ», Левандовски отметил юбилей хет-триком

«Сегодня были настоящие качели. Обе команды успели себя проявить. Криштиану просто великолепен. Если ты хочешь, чтобы кому-то предоставился шанс для взятия ворот, то он должен предоставиться ему. Он просто неподражаем.

Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они не сдаются ни при каких обстоятельствах. Нам пришлось внести несколько изменений. Первый гол стал результатом великолепных командных действий — мы здорово сыграли в пас. Это был первый момент в этой игре, когда мы сыграли так, как должны играть все время", — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.

Аталанта — Манчестер Юнайтед

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032706--atalanta-vs-man-united/

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Евгений Козинов все материалы автора

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