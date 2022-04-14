Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2021/22.

«Манчестер Сити» проведет первый матч против «Реала» на своем стадионе «Этихад» 26 апреля. Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 4 мая.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде». Ответная встреча намечена на 3 мая «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале.

Все четыре матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

В четвертьфинале «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0 по сумме двух встреч), «Реал» выиграл у «Челси» (5:4 по сумме двух встреч), «Ливерпуль» победил «Бенфику» (6:4 по сумме двух встреч), а «Вильярреал» прошел «Баварию» (2:1 по сумме двух встреч).

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс».