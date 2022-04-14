Фирмино сравнялся с Джеррардом по голам за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отличился дублем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

Благодаря этому бразилец стал четвертым футболистом в истории мерсисайдцев с 20 или более голами в Лиге чемпионов.

Фирмину догнал Стивена Джеррарда и делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля» в ЛЧ — у обоих по 21 голу.

Рекорд принадлежит Мохамеду Салаху, который забил 33 мяча в Лиге чемпионов, выступая за «Ливерпуль».