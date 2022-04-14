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Сегодня, 09:42

Президент «Баварии» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Вильярреала»

Виктория Кравченко
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил игру команды в Лиге чемпионов сезона-2021/22 и вылет клуба на стадии четвертьфинала, проиграв «Вильярреалу» — 1:2 по сумме двух матчей.

«Огорчены поражением, при всем уважении к «Вильярреалу», это определенно не наш уровень. Но «Бавария» всегда становится сильнее после неудач, именно так и случится. Уверен, игроки не допустят, чтобы все закончилось на этой ноте. Поражение подстегнет футболистов перед следующим розыгрышем Лиги чемпионов», — цитирует Хайнера Bild.

12 апреля «Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и проиграла испанской команде по сумме двух встреч со счетом 1:2.

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