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Стал известен состав корзин при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов

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Мяч Лиги чемпионов. Фото Twitter
Мяч Лиги чемпионов. Фото Twitter
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Несмотря на то, что матч группы F между «Аталантой» и «Вильярреалом» был перенесен на четверг, 9 декабря, из-за обрушившегося на Бергамо снегопада, стали полностью известны корзины при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В число «сеяных» команд попали:

«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).

«Несеяными» стали:

«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал (Испания)/"Аталанта» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря (начало в 14.00 по московскому времени).

Согласно правилам жеребьевки, команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе, не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала.

«Сеяные» команды проведут первый матч на выезде, ответный — на своем поле.

Первый матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8,9, 15 и 16 марта.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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