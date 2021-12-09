Впервые в истории Лиги чемпионов три команды выиграли все свои матчи в группе

«Бавария» обыграла «Барселону» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, набрав 18 очков. Мюнхенская команда сделала это второй раз в истории.

Также вчера с 18 очками вышли в плей-офф «Аякс» и «Ливерпуль». Впервые в истории Лиги чемпионов больше одной команде за сезон это удалось сделать.

Ранее все 6 матчей в группе выиграли «Милан» в сезоне-1992/93, «ПСЖ» — 1994/95, «Спартак» — 1995/96, «Барселона» — 2002/03, «Реал» — 2011/12 и 2014/15, «Бавария» — 2019/20.