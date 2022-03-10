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Сегодня, 13:23

Леонардо: «Почеттино все еще является частью проекта «ПСЖ» на этот сезон»

В «ПСЖ» прокомментировали будущее Почеттино после поражения от «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал будущее главного тренера команды Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не должны выбрасывать все в мусорное ведро, — приводит слова Леонардо Canal Supporters. — Мы не должны начинать с нуля после каждого поражения. Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов».

Спортивный директор заявил, что парижской команде нужно поддерживать боевой дух, чтобы играть в чемпионате Франции и хорошо завершить сезон.

«Мы должны оставаться вместе. Почеттино все еще является частью проекта «ПСЖ» на этот сезон. Сейчас не время думать о другом», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. У гостей единственный гол на счету форварда Килиана Мбаппе.

По итогам двух игр «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил свое выступление в турнире.

Источник: https://canal-supporters.com/leonardo-on-a-perdu-le-controle-on-doit-chercher-des-solutions/
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