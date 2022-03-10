«Это позор». Каррагер удивился реакции игроков «ПСЖ» на второй пропущенный мяч в матче с «Реалом»

Каррагер назвал позором реакцию игроков «ПСЖ» на второй пропущенный мяч в матче с «Реалом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер удивился реакции игроков «ПСЖ» на второй пропущенный мяч в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Мадридская команда забила третий мяч в ворота парижан уже спустя 11 секунд после второго гола.

«Это позор, — приводит слова Каррагера RMC Sport. — 11 секунд. Даже команда U-15 бы такого не допустила. Игроки на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. У гостей единственный гол на счету форварда Килиана Мбаппе.

По итогам двух встреч «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил свое выступление в турнире.