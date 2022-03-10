Агент Селюк: «ПСЖ» проиграл «Реалу» из-за понтов Доннаруммы»

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что «ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибок голкипера Джанлуиджи Доннаруммы (1:3).

— Что это было?

— Считаю, «ПСЖ» мог спокойно доводить дело до победы. Однако Доннарумма сломал игру гостям.

— Дело только в итальянском голкипере?

— Парижане имели очень серьезное преимущество в первом тайме. Много моментов, два справедливо отмененных гола. Итальянец действительно сильно подвел свою команду. Ведь до первого мяча Бензема у «Реала» по большому счету шансов-то не было. После перерыва не многие думали, что все закончится именно так. А затем случилась досадная ошибка Доннаруммы. Возможно, тренеры «ПСЖ» ошиблись — стоило поставить на игру Кейлора Наваса. Ведь итальянский вратарь порой любит играть на публику, понтоваться. Хотя в той ситуации мог сыграть спокойно — выбить мяч на угловой.

— А Маурисио Покеттино считает, что в эпизоде с первым голом Бензема нарушал правила на Доннарумме.

— Безусловно, француз подталкивал вратаря. Считать ли это фолом? Сложно сказать. ВАР, по-моему, вообще этот эпизод не рассматривал. Все сразу согласились с голом. В любом случае это не умаляет ошибки Доннаруммы, который зачем-то начал водиться у своей штрафной, показывать свои понты... Для чего? Вот эта его работа на публику и сказалась. Изначально голкипер не должен был так поступать. Мяч у тебя в ногах — возьми пульни на угловой. Все же вроде бы просто.