Сергей Семак: «Обидно терять очки там, где все могло быть иначе»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
— Как стратегически меняется борьба в группе после этого поражения?
— Ничего не сделаешь. Обидно терять дома очки там, где все могло сложиться по-другому. Но нам нужно готовиться к следующим матчам, делать максимум возможного.
— Как вам игра Вендела?
— У него хороший контроль мяча, в организации игры он полезен. Тяжело привыкать. Надеюсь, через несколько матчей наберет кондиции и будет играть полный матч.
— У команды тяжелый график. Будете ли вы жертвовать каким-то турниром?
— Мы ничем не будем жертвовать. Надо готовиться к каждому матчу. По игрокам будем принимать решения непосредственно перед матчами. (Гоша Чернов)