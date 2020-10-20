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Сергей Семак: «Обидно терять очки там, где все могло быть иначе»

20 октября 2020, 23:23
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Как стратегически меняется борьба в группе после этого поражения?

— Ничего не сделаешь. Обидно терять дома очки там, где все могло сложиться по-другому. Но нам нужно готовиться к следующим матчам, делать максимум возможного.

— Как вам игра Вендела?

— У него хороший контроль мяча, в организации игры он полезен. Тяжело привыкать. Надеюсь, через несколько матчей наберет кондиции и будет играть полный матч.

— У команды тяжелый график. Будете ли вы жертвовать каким-то турниром?

— Мы ничем не будем жертвовать. Надо готовиться к каждому матчу. По игрокам будем принимать решения непосредственно перед матчами. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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