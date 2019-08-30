Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рейтинг УЕФА: прощай шестая позиция. Россия отдаст Португалии одно место в Лиге чемпионов

01:45
29 августа. Москва. «Спартак» - «Брага» - 1:2. Красно-белые пропустили португальцев в группу Лиги Европы и остались без евроосени. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 августа. Москва. «Спартак» - «Брага» - 1:2. Красно-белые пропустили португальцев в группу Лиги Европы и остались без евроосени. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Неудачи российских команд в еврокубках привели к тому, что после еще одного игрового дня португальцы вплотную приблизились к России. Четыре недели назад отставание составляло 1,867 балла (или менее 10 зачетных очков), затем — 1,434 балла (или чуть более семи зачетных очков), потом — 1,367 балла (меньше семи очков), неделю назад — 1,067 балла (5,335 очка). Сегодня разность между нашим и португальскими коэффициентами — 0,667 балла или 3,335 очка.

Получилось так, что у нас осталось четыре из шести команд («Зенит», «Локомотив» в Лиге чемпионов, ЦСКА и «Краснодар» — в Лиге Европы), у Португалии — все пять («Бенфика» — в ЛЧ, «Брага», «Гимарайнш», «Порту» и «Спортинг» — в ЛЕ). В этой ситуации уже после первого тура или двух стартовых мы опустимся на седьмое место в таблице коэффициентов. Это уже не теоретический прогноз, а реальность.

Сегодняшний рейтинг УЕФА определяет представительство в сезоне-2021/22. С 2021 года начнется новый еврокубковый цикл, появится новый турнир — Лига Европы 2. Но условия заявки стран первой десятки в Лигу чемпионов не изменятся: тот, кто занимает шестую позицию в рейтинге, заявляет три команды (две напрямую в групповой турнир), седьмой — две (одной придется пройти отбор). (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Зенит

Лига чемпионов

15,25

Локомотив

Лига чемпионов

15,25

3. Краснодар

Лига чемпионов

8,40

4. ЦСКА

Лига Европы

2,92

5. Спартак

Лига Европы

0,58

6. Арсенал

Лига Европы

0,26

* В миллионах евро.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

0

4

4

2. Локомотив

ЛЧ

0

4

4

3. Спартак

ЛЕ

2

0

2

4. Краснодар

ЛЧ

1

0

1

5. Арсенал

ЛЕ

0

0

0

ЦСКА

ЛЕ

0

0

0

Всего: 11 очков, 6 команд, коэффициент 1,833, 33-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20). Топ-10

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

3,071

21,5

86,426

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

3,142

22

75,033

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

3,000

21

59,070

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

2,785

19,5

58,510

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

2,666

16

50,248

6 (5)

6. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

1,833

11

42,716

6 (4)

7. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

2,500

14,5

42,049

5 (5)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

3,400

17

33,700

5 (4)

9. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

1,800

9

30,700

5 (3)

10. Турция

6,600

9,700

6,800

5,500

1,800

9

30,400

5 (4)

Полностью таблица коэффициентов — здесь.
* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

В сезоне-2019/20 учтены бонусные очки клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Опрос

проголосовало: 6927
Все опросы
Кто виноват в вылете «Спартака» из Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир