Рейтинг УЕФА: прощай шестая позиция. Россия отдаст Португалии одно место в Лиге чемпионов
Неудачи российских команд в еврокубках привели к тому, что после еще одного игрового дня португальцы вплотную приблизились к России. Четыре недели назад отставание составляло 1,867 балла (или менее 10 зачетных очков), затем — 1,434 балла (или чуть более семи зачетных очков), потом — 1,367 балла (меньше семи очков), неделю назад — 1,067 балла (5,335 очка). Сегодня разность между нашим и португальскими коэффициентами — 0,667 балла или 3,335 очка.
Получилось так, что у нас осталось четыре из шести команд («Зенит», «Локомотив» в Лиге чемпионов, ЦСКА и «Краснодар» — в Лиге Европы), у Португалии — все пять («Бенфика» — в ЛЧ, «Брага», «Гимарайнш», «Порту» и «Спортинг» — в ЛЕ). В этой ситуации уже после первого тура или двух стартовых мы опустимся на седьмое место в таблице коэффициентов. Это уже не теоретический прогноз, а реальность.
Сегодняшний рейтинг УЕФА определяет представительство в сезоне-2021/22. С 2021 года начнется новый еврокубковый цикл, появится новый турнир — Лига Европы 2. Но условия заявки стран первой десятки в Лигу чемпионов не изменятся: тот, кто занимает шестую позицию в рейтинге, заявляет три команды (две напрямую в групповой турнир), седьмой — две (одной придется пройти отбор). (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Зенит
|
Лига чемпионов
|
15,25
|
Лига чемпионов
|
15,25
|
3. Краснодар
|
Лига чемпионов
|
8,40
|
4. ЦСКА
|
Лига Европы
|
2,92
|
5. Спартак
|
Лига Европы
|
0,58
|
6. Арсенал
|
Лига Европы
|
0,26
* В миллионах евро.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
3. Спартак
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
4. Краснодар
|
ЛЧ
|
1
|
0
|
1
|
5. Арсенал
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
Всего: 11 очков, 6 команд, коэффициент 1,833, 33-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20). Топ-10
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
3,071
|
21,5
|
86,426
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
3,142
|
22
|
75,033
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
3,000
|
21
|
59,070
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
2,785
|
19,5
|
58,510
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
2,666
|
16
|
50,248
|
6 (5)
|
6. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
1,833
|
11
|
42,716
|
6 (4)
|
7. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
2,500
|
14,5
|
42,049
|
5 (5)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
3,400
|
17
|
33,700
|
5 (4)
|
9. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
1,800
|
9
|
30,700
|
5 (3)
|
10. Турция
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
5,500
|
1,800
|
9
|
30,400
|
5 (4)
Полностью таблица коэффициентов — здесь.
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.
В сезоне-2019/20 учтены бонусные очки клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.