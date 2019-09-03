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«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

21:14
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«Зенит» направили в адрес УЕФА список игроков для участия в осенней стадии Лиги чемпионов. В список «А» вошли 23 футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин.

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «B» вошли 6 игроков: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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https://fc-zenit.ru/news/2019-09-03-zenit-sformiroval-zayavku-dlya-uchastiya-v-gruppovom-etape-ligi-chempionov-uefa-sezona-2019-20.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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