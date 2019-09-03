«Пусть все будет так, как угодно богу». Сантос — о переходе в ЦСКА
13:24
Новичок ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос опубликовал в Instagram пост, посвященный его переходу в армейскую команду.
— Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!, — подписал 20-летний бразилец свою фотографию в форме ЦСКА.
Армейцы арендовали 20-летнего хавбека у «Васку да Гамы» до конца года с опцией выкупа. Он выступал на позиции левого полузащитника.
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